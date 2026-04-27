Matrimonio favoloso La conduttrice tv si è sposata una data speciale per lei e tanti vip in chiesa

Dopo due anni di fidanzamento ufficiale, la conduttrice televisiva si è sposata in una cerimonia svoltasi in chiesa, alla presenza di numerosi ospiti noti. La celebrazione ha attirato l’attenzione dei media e dei fan, che hanno seguito i dettagli dell’evento. La sposa indossava un abito elegante, mentre lo sposo era accompagnato da amici e familiari. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera di festa e gioia.

Dopo due anni di fidanzamento ufficiale, la bella della tv italiana ha pronunciato il fatidico sì. È successo venerdì 24 aprile a Bari, nella suggestiva Basilica di San Nicola, dove è andato in scena un matrimonio da favola, curato nei dettagli ma allo stesso tempo blindatissimo, con tanti ospiti noti. La cerimonia si è svolta in forma riservata, con accessi limitati e regole rigide per tutelare l’esclusiva concessa ad alcune testate. Pochissimi hanno potuto assistere all’ingresso in chiesa, senza fotografi ufficiali e con il divieto di scattare immagini. Eppure, come spesso accade, qualche contenuto è comunque filtrato, anche grazie a video e scatti condivisi successivamente sui social.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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