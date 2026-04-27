Matematica tra magia e realtà all’IC Sansepolcro

Il 23 aprile 2026, nell’Auditorium della scuola primaria “Collodi” di Sansepolcro, si è tenuto un evento dedicato alla matematica intitolato “Matematica tra Magia e Realtà”. La manifestazione ha coinvolto sia bambini sia adulti, creando un’atmosfera di entusiasmo e curiosità. La giornata ha offerto dimostrazioni e attività che hanno messo in evidenza aspetti insoliti e sorprendenti dei numeri e delle figure geometriche.

Arezzo, 27 aprile 2026 – Si è svolto nell’entusiasmo dei presenti, grandi e piccoli, l’evento “Matematica tra Magia e Realtà”, t enutosi il 23 aprile 2026 presso l’Auditorium della scuola primaria “Collodi” di Sansepolcro. Protagonista dell’incontro è stato il professor Michelangelo Sabatini — Campione Nazionale 2023 di Calcolo Mentale e membro della Federazione Italiana Mathesis e di Mensa Italia — che ha saputo coinvolgere e affascinare tutti i partecipanti con un approccio nuovo, dinamico e sorprendente, alla matematica. L’iniziativa ha visto una partecipazione ampia e sentita da parte degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Sansepolcro: dai più piccoli delle classi quarte e quinte della scuola primaria, fino ai ragazzi delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Matematica tra magia e realtà" all’IC Sansepolcro Notizie correlate Un evento su apprendimento e realtà virtuale all'IC Toniolo di PisaIl lavoro degli studenti con i propri insegnanti è stato presentato in occasione del Multiplier event di febbraio alla presenza degli studenti... Leggi anche: Realtà e ossessione: al Teatro Verdi va in scena "La grande magia" Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Non si può spiegare il Pi greco in prima elementare. A scuola meno calcolo-calcolo-calcolo, così perdiamo di vista il senso. INTERVISTA a Daniele Gouthier; Solo 10 minuti al giorno: il trucco con i giochi matematici che sconvolge i genitori; Grande successo a Salerno per la Finale Nazionale GiocaMath 2026; Musica, candele e poesia: magia al convento di Sant’Andrea. Matematica tra magia e realtà all’IC SansepolcroArezzo, 27 aprile 2026 – Si è svolto nell’entusiasmo dei presenti, grandi e piccoli, l’evento Matematica tra Magia e Realtà, tenutosi il 23 aprile 2026 presso l’Auditorium della scuola primaria Col ... lanazione.it Non è scarsa voglia di studiare, né un generico “non essere portati per la matematica”. La discalculia è un disturbo specifico del neurosviluppo. Ecco come riconoscerlo e cosa fare - facebook.com facebook