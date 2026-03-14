Un evento su apprendimento e realtà virtuale all' IC Toniolo di Pisa

All'Istituto comprensivo Toniolo di Pisa si è tenuto un evento dedicato all'apprendimento e alla realtà virtuale, nell'ambito del progetto Erasmus+ ECOSTEAM - AI VR. L'iniziativa ha coinvolto docenti provenienti da Svezia, Turchia, Portogallo, Irlanda e Grecia, che hanno condiviso esperienze e metodologie per integrare la tecnologia nelle attività scolastiche. L'incontro ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti, focalizzandosi sulla sperimentazione di strumenti innovativi in ambito educativo.

Il lavoro degli studenti con i propri insegnanti è stato presentato in occasione del Multiplier event di febbraio alla presenza degli studenti spagnoli in visita alla Toniolo per il consueto scambio culturale con la città di Carmona. A seguire, il professor Giovanni Silvestro dell’Equipe Formativa Territoriale della Toscana ha svolto una formazione per i docenti presenti che si sono avvicinati per la prima volta alla piattaforma Delightex, mostrando loro le opportunità didattiche di questo strumento digitale. Una conferma dell’attenzione dell’IC Toniolo sia per l’internazionalizzazione, come modo per aprirsi a nuovi approcci didattici e culturali, sia per l’integrazione in modo critico delle tecnologie nella didattica. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Articoli correlati Meta rinuncia alla realtà virtuale per sfidare Roblox su smartphone(Adnkronos) – Meta ridimensiona drasticamente le ambizioni di Reality Labs e avvia una ristrutturazione che segna la fine dell'integrazione forzata... La realtà virtuale dei Gorillaz non più gradi di separazioneÈ uno dei temi più nitidi e memorabili degli ultimi anni ad aprire The Mountain, traccia che dà il titolo al nono album dei Gorillaz, uscito il 26...