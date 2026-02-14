Biblioteca regionale senza bagni e declassata Marongiu | Disastro annunciato

Un guasto da settimane rende inutilizzabili i servizi igienici, persa inoltre una unità di personale dalla riorganizzazione voluta dalla giunta Marsilio "Amministrazione comunale e Regione sono colpevoli e complici del disinteresse totale sulla struttura dell'Apcbiblioteca regionale di Lanciano". Lo afferma Leo Marongiu, consigliere comunale, che interviene sulla situazione della struttura in via Dei Frentani, dove è emerso che a causa di un guasto non si possono neanche utilizzare i servizi igienici. "Un disastro annunciato lo scorso anno, quando insieme ad associazioni, utenti, uomini e donne di cultura, ci siamo trovati per manifestare di fronte la struttura contro il declassamento voluto dalla Regione nel silenzio dell'amministrazione comunale di Lanciano che ha subito minimizzato – ricorda Marongiu - Ed invece il declassamento amministrativo della struttura era preludio dell'abbandono che è seguito nelle settimane e nei mesi successivi.