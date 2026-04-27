Mariavittoria Minghetti, nota concorrente del Grande Fratello 2024, si è incontrata recentemente a Roma con alcuni ex gieffini. L'incontro si è svolto in un locale della città, dove i partecipanti si sono scambiati chiacchiere e sorrisi. La presenza di Minghetti ha attirato l’attenzione di alcuni presenti, che hanno condiviso foto e dettagli dell’incontro sui social. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata dai protagonisti.

Mariavittoria Minghetti è stata tra le concorrenti più apprezzate del Grande Fratello 2024. La dottoressa romana è finita prepotentemente alla ribalta in queste ultime settimane a causa della fine della sua storia d'amore con Tommaso Franchi, che aveva conosciuto all'interno del reality show targato Mediaset. In queste ore, la donna è tornata a far parlar di sé per una reunion insieme ad alcuni ex gieffini in un noto ristorante di Roma. In particolare, Maxime Mbanda ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui lo si vede posare insieme a Mariavittoria Minghetti, Jessica Morlacchi e Ilaria Clemente davanti ad un tavolo di un locale della Capitale.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Mariavittoria Minghetti, reunion con alcuni ex gieffini a Roma: ecco con chi

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