Molti conoscono Margaret Atwood principalmente per il suo romanzo più famoso, ma la scrittrice ha pubblicato anche opere meno note che mostrano diverse sfumature del suo stile. Questi libri, meno discussi, rappresentano una parte significativa della sua produzione letteraria. La maggior parte dei lettori si ferma alle sue opere più conosciute, come The Handmaid’s Tale, ma l’autrice ha scritto anche altri testi che vale la pena esplorare.

Molti lettori arrivano a Margaret Atwood attraverso The Handmaid’s Tale, ma fermarsi lì significa perdere una parte fondamentale della sua scrittura. Essendo una delle autrici più versatili della narrativa contemporanea, e alcuni dei suoi libri meno discussi sono proprio quelli che mostrano meglio questa complessità. La distopia che sembra già esistere. Oryx and Crake è spesso meno citato rispetto a Gilead, ma è uno dei suoi lavori più lucidi. Rappresenta un futuro dominato da ingegneria genetica, corporation senza controllo, collasso ambientale Il punto però non è la spettacolarità del futuro, ma la sua plausibilità disturbante. È una distopia che non “inventa”, ma amplifica qualcosa che già esiste.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Margaret Atwood: i libri meno conosciuti

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