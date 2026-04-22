Quando si affronta l’opera di Margaret Atwood, spesso ci si chiede da quale sua pubblicazione partire, considerando la vasta produzione letteraria che ha scritto nel corso degli anni. La scrittrice canadese ha pubblicato romanzi, saggi e raccolte di poesie, affrontando temi come la società, il potere e l’ambiente. La scelta del punto di partenza dipende dalle preferenze personali, ma molte persone iniziano con alcune delle sue opere più conosciute.

Quando si parla di Margaret Atwood, la prima difficoltà non è capire se leggerla, ma da dove iniziare. La sua produzione è ampia, trasversale e spesso cambia completamente tono da un libro all’altro: distopie, romanzi storici, introspezione psicologica, speculative fiction. Insomma, non è un’autrice che si lascia incasellare facilmente. E proprio per questo una guida alla lettura ha senso: perché Atwood non si “inizia” in un solo modo. Punto di ingresso “mainstream”: la distopia iconica. Il punto più immediato, quello che quasi tutti conoscono, è The Handmaid’s Tale. È il romanzo che ha definito la sua fama globale: una società teocratica in cui le donne fertili vengono ridotte a ruolo riproduttivo.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - GUIDA ALLA LETTURA: DA DOVE INIZIARE CON MARGARET ATWOOD

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