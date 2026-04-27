Malore improvviso il calciatore muore in campo | tragedia assurda

Durante una partita in Nigeria, un calciatore ha accusato un malore improvviso e ha perso la vita sul campo. L’evento si è verificato durante la gara, senza che ci fossero segnali premonitori. La partita è stata immediatamente sospesa, e i soccorsi sono intervenuti sul posto senza riuscire a salvare il giocatore. La notizia ha suscitato shock tra i presenti e nel mondo dello sport.

di Alessio Lento Un evento sconvolgente ha scosso il mondo del calcio e l’intero panorama sportivo. Durante una partita che si è svolta in Nigeria, il calciatore Michael Eneramo ha accusato un malore improvviso che lo ha portato alla morte in pochi istanti. Il dramma si è consumato sotto gli occhi increduli di giocatori, tifosi e dirigenti, che non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. Enaramo, che aveva 40 anni, era noto per la sua carriera di successo in Africa e in Europa, ma è stato proprio in questo match che il destino ha avuto il suo corso. La partita stava procedendo normalmente quando, improvvisamente, il giocatore si è accasciato a terra.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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TRAGEDIA NEL CALCIO: CALCIATORE MUORE IM IN CAMPO DOPO AVER MESSO UNA MONETA IN BOCCA

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