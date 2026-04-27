Magellano cade a Mactan | l’errore fatale che cambiò la storia
Il 27 aprile 1521, durante uno scontro a Mactan, l'esploratore europeo viene ucciso in un combattimento con il capo locale. La spedizione spagnola, partita alcuni anni prima, si concluse con la circumnavigazione del mondo portata a termine nel 1522 a bordo della nave Victoria. Questa morte rappresentò un evento cruciale nella storia delle esplorazioni e delle imprese marittime dell’epoca.
?? Cosa sapere Magellano muore il 27 aprile 1521 a Mactan durante lo scontro con Lapulapu. La spedizione spagnola completa la prima circumnavigazione del globo con la nave Victoria nel 1522. Il 27 aprile 1521 il navigatore Magellano perde la vita sull'isola di Mactan, nelle Filippine, travolto dallo scontro violento con le popolazioni locali guidate dal capo Lapulapu. L'evento segna una svolta drammatica per la spedizione spagnola partita nel 1519 con l'obiettivo di tracciare una nuova rotta vers .🔗 Leggi su Ameve.eu
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