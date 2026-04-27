Madrid sfogo choc di Andreeva | Non sono campionessa perderò

A Madrid, la giocatrice russa si è lasciata andare a un commento che ha sorpreso molti, dichiarando di non considerarsi una campionessa e prevedendo di perdere nel torneo in corso. La sua dichiarazione è arrivata durante un'intervista, suscitando attenzione tra gli appassionati di tennis. La sua performance in questa manifestazione ha attirato l'interesse di media e tifosi, mentre si attende di capire come si svilupperanno le sue prossime partite.

(Adnkronos) – Mirra Andreeva 'perde la testa' a Madrid. Oggi, lunedì 27 aprile, la tennista russa ha battuto l'ungherese Anna Bondar negli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo in tre set con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, in una partita molto nervosa in cui la numero otto del mondo ha avuto un vero e proprio crollo nervoso. Durante uno dei momenti più difficili della partita, in un cambio di campo, Andreeva si è infatti rivolta al proprio angolo urlando: "Non sono una campionessa, perderò la partita". Un messaggio preoccupante ribadito più volte, a cui però la russa ha risposto sul campo riuscendo a ribaltare l'incontro.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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