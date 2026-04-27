Madrid l’ora della verità | Sinner e Musetti pronti alla sfida

Martedì 28 aprile si svolgono gli ottavi di finale dell'ATP Madrid, con Sinner e Musetti impegnati contro Norrie e Lehecka. I due italiani si preparano a disputare questa fase del torneo, che coinvolge giocatori di livello internazionale. L'incontro si svolge sul campo centrale, con una diretta attenzione sul risultato che determinerà chi accederà ai quarti di finale.

? Cosa sapere Sinner e Musetti affrontano Norrie e Lehecka agli ottavi dell'ATP Madrid martedì 28 aprile.. I risultati determineranno i partecipanti ai quarti di finale del Masters 1000 spagnolo.. Martedì 28 aprile, l’ATP Masters 1000 di Madrid mette in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti per sfide decisive negli ottavi di finale del tabellone maschile. Il programma del torneo spagnolo prevede una giornata intensa a partire dalle ore 11.00, con gli atleti pronti a contendersi il passaggio al turno successivo. Sul campo Manolo Santana Stadium, il numero 1 del ranking mondiale, Jannik Sinner, affronterà il britannico Cameron Norrie, testa di serie numero 19.🔗 Leggi su Ameve.eu

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