A Madrid si avvicina il momento degli ottavi di finale per gli italiani in gara. Il numero 1 al mondo affronterà per la prima volta Norrie, mentre il toscano scenderà in campo contro Lehecka. Le partite sono programmate per questa giornata e si attendono sfide interessanti sui campi della capitale spagnola.

Sarà una mattinata spruzzata d’azzurro quella di domani, martedì 28 aprile, al Mutua Madrid Open. Una delle giornate più ricche del torneo, quella dedicata agli ottavi di finale del singolare maschile, con almeno due dei nostri rappresentanti sicuramente impegnati. In primis, Jannik Sinner. Il n.1 al mondo aprirà il programma di giornata, alle 11, sul Manolo Santana, contro la testa di serie n.19 Cameron Norrie. Mentre Lorenzo Musetti scenderà in campo intorno alle 13.30, come secondo match dalle 11 sull’Arantxa Sanchez in seguito a Etcheverry-Fils, contro Jiri Lehecka. Sinner affronterà per la prima volta Norrie, che ha spesso ben figurato contro Alcaraz, dando in generale filo da torcere a molti big.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Madrid, giornata italiana agli ottavi: ecco quando giocano Sinner e Musetti

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