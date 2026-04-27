Lutto in città | muore professoressa moglie dell' ex sindaco

Una donna di 66 anni, moglie dell’ex sindaco di Arienzo, è deceduta nelle ultime ore. La notizia ha suscitato dolore tra i residenti e ha coinvolto anche l’ex primo cittadino e i figli della coppia. La scomparsa è stata comunicata ufficialmente e ha portato alla partecipazione collettiva al lutto. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile.

Si è spenta all’età di 66 anni Bruna Bernardo, moglie dell’ex sindaco di Arienzo Giuseppe Medici. La notizia della scomparsa della donna ha suscitato profondo dolore nella comunità e commossa partecipazione al dolore dell’ex primo cittadino e dei figli della coppia. Il cordoglio dell'ex sindaco.🔗 Leggi su Casertanews.it Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3 Notizie correlate Leggi anche: Lutto nel mondo dell'insegnamento: addio alla professoressa Mariateresa Federico Salerno in lutto, dopo Fabrizio muore anche sua moglie AlessandraUn velo di tristezza avvolge la città per la scomparsa di Alessandra Williams, venuta a mancare all’età di 48 anni. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Lutto nel mondo del giornalismo lucano: Antonio Mutasci muore a 42 anni; Matierno a lutto: 25enne muore improvvisamente nel sonno, lascia anche un bimbo; Lutto a Legnano per la scomparsa di Norberto Albertalli, un legnanese che ha amato la sua città; Politica reggina in lutto, è morto l’avvocato Alberto Sarra. Lutto in città: muore professoressa moglie dell'ex sindacoSi è spenta all’età di 66 anni Bruna Bernardo, moglie dell’ex sindaco di Arienzo Giuseppe Medici. La notizia della scomparsa della donna ha suscitato profondo dolore nella comunità e commossa partecip ... casertanews.it Calabria in lutto: muore improvvisamente giovane magistrato, trovato senza vita in casaUna tragedia improvvisa ha colpito la città di Caserta nelle prime ore del mattino. Il magistrato Pasquale Angelo Spina, 36 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione situata in via Martiri ... strettoweb.com La comunità di Sant’Antimo è in lutto per la prematura scomparsa di una giovane madre di famiglia. Si chiamava Agnese Perfetto, aveva 45 anni. La sua scomparsa ha lascito sotto shock i parenti e gli amici, e tutti coloro che la conoscevano e le volevano ben - facebook.com facebook Tadej Pogacar in gara alla Liegi-Bastogne-Liegi con il lutto al braccio in ricordo di Cristian Camilo Muñoz, scomparso nella giornata di venerdì scorso in seguito a complicazioni relative a una caduta durante il Tour du Jura #LBL #Ciclismo #Cycling x.com