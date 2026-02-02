Salerno in lutto dopo Fabrizio muore anche sua moglie Alessandra

Salerno piange la perdita di Alessandra Williams, scomparsa a soli 48 anni. La città si stringe intorno alla famiglia, ancora scossa dalla morte di Fabrizio. La notizia ha lasciato senza parole amici e conoscenti, che ricordano Alessandra come una persona gentile e sempre disponibile. La salma sarà cremata e le esequie si terranno domani in privato.

Un velo di tristezza avvolge la città per la scomparsa di Alessandra Williams, venuta a mancare all’età di 48 anni. Una perdita che colpisce nel profondo e riapre una ferita mai del tutto rimarginata per una famiglia già duramente segnata dal dolore. Vedova di Fabrizio Alviggi, grande tifoso della Salernitana ricordato con affetto anche allo stadio Arechi dalla Curva Sud Siberiano, Alessandra lascia un vuoto enorme nei suoi cari e in quanti hanno avuto modo di conoscerla. Una notizia che ha scosso profondamente la comunità cittadina, lasciando un dolore immenso nei familiari e, in particolare, nei figli Gianmarco e Andrea, ai quali in queste ore stanno giungendo numerosi messaggi di vicinanza e cordoglio.🔗 Leggi su Salernotoday.it

