rai in lutto addio per sempre a uno dei padri della tv pubblica

La Rai piange la perdita di uno dei suoi simboli più duraturi. Un uomo che ha lavorato per decenni dietro le quinte, contribuendo a modellare il modo di fare giornalismo in televisione. La sua scomparsa lascia un vuoto grande nella storia della tv pubblica italiana.

La televisione pubblica perde una delle sue figure più longeve e influenti, un protagonista silenzioso che ha attraversato decenni di storia italiana contribuendo a costruire il linguaggio del racconto giornalistico in Rai. Un nome che ha lavorato spesso dietro le quinte, ma che ha lasciato un’impronta profonda nel modo di osservare il Paese e di raccontarne le trasformazioni sociali. Gigi Marsico, una vita lunga quasi un secolo al servizio del racconto. Gigi Marsico si è spento all’età di 98 anni. Era nato nel 1927 a Costantinopoli, l’attuale Istanbul, in un contesto storico segnato da profondi cambiamenti geopolitici. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Approfondimenti su Rai Padri

Ultime notizie su Rai Padri

