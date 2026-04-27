A Riva del Garda si è verificato un lutto improvviso con la morte dello chef Ilzon Selmani, avvenuta per infarto nella sua abitazione. Selmani, che lavorava presso l’Hotel Centrale, viveva nella zona da più di quindici anni. La notizia ha colpito la comunità locale, lasciando un vuoto tra amici e colleghi. La scomparsa è avvenuta in modo inatteso e senza preavviso.

? Cosa sapere Lo chef Ilzon Selmani è deceduto per infarto nella sua casa di Riva del Garda.. Il professionista dell'Hotel Centrale era residente in zona da oltre quindici anni.. Il personale dell’Hotel Centrale di Riva del Garda ha scoperto il decesso di Ilzon Selmani, l’affermato cuoco di 41 anni trovato senza vita nel suo domicilio in Via Santa Maria proprio alla vigilia della ricorrenza del 25 aprile. La tragedia è avvenuta nella quiete della notte, quando il professionista della cucina, originario di Gostivar in Macedonia del Nord e residente sul Garda da oltre quindici anni, è deceduto nel sonno. Le prime verifiche effettuate dal medico legale hanno indicato un infarto come causa del decesso, confermando la natura naturale del tragico evento.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lutto a Riva del Garda: scompare lo chef Ilzon Selmani, addio improvviso

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