La showgirl ha condiviso pubblicamente un momento difficile della sua vita, caratterizzato dalla perdita di una gravidanza e dalla fine improvvisa di una relazione con il suo compagno. In un’intervista, ha parlato di come questi eventi abbiano influito sul suo stato emotivo, senza entrare in dettagli personali o motivazioni. La sua testimonianza riguarda un periodo di dolore e di cambiamenti improvvisi, che ha affrontato con sincerità.

La showgirl Raffaella Fico ha aperto il proprio cuore riguardo a un periodo di profonda sofferenza, segnato dalla perdita di una gravidanza e dal successivo allontanamento improvviso dal compagno Armando Izzo. Durante un recente intervento televisivo, la trentatreenne ha descritto questi eventi come un colpo inaspettato che ha travolto la stabilità della sua vita privata. Il dolore per la perdita del bambino e la crisi familiare. Il percorso di sofferenza della protagonista è iniziato con un evento traumatico legato alla maternità. Al quinto mese di gestazione, le acque si sono rotte prematuramente, dando il via a un travaglio durato cinque ore che si è concluso con un aborto spontaneo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Raffaella Fico: il dramma del lutto e l’addio improvviso a Izzo

Raffaella Fico e Armando Izzo, brutte voci sulla coppia dopo la perdita del figlioUn dolore profondo, difficile anche solo da raccontare, ha colpito nel recente passato Raffaella Fico e Armando Izzo, protagonisti di una vicenda che...

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