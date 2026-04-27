L’Università di Parma protagonista nel rapporto Design Economy 2026 di Symbola
L'Università di Parma è tra le istituzioni accademiche protagoniste della nuova edizione del rapporto Design Economy 2026, lo studio di riferimento per il comparto del design italiano promosso da Fondazione Symbola, Deloitte Private, POLI.design e ADI – Associazione per il Disegno Industriale, in.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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Aggiornamenti e dibattiti
Temi più discussi: 16-18 aprile 2026: torna Studiare a Parma – L’Università in Open Day; Orientamento attivo: all’Università di Parma il ciclo d’incontri Educazione all’economia sostenibile; Convenzioni con realtà culturali; L’Università di Parma per i diritti umani.
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