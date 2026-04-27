Luna tra scienza e potere | la sfida di Patrizia Caraveo all’Aquila

Giovedì 7 maggio alle 21:15, all'Aquila, l’astrofisica Patrizia Caraveo terrà un intervento dedicato alla Luna. L’evento si svolge in un contesto pubblico e si concentra sui temi scientifici legati al nostro satellite naturale. La partecipazione è aperta a chi desidera approfondire aspetti tecnici e storici correlati alla Luna, senza includere commenti o valutazioni personali.

? Cosa sapere L'astrofisica Patrizia Caraveo parla della Luna all'Aquila giovedì 7 maggio alle 21:15.. Il dibattito analizza la competizione spaziale tra NASA e Cina per il controllo lunare.. L’auditorium del Gran Sasso Science Institute, situato in via Michele Iacobucci 2 all’Aquila, accoglierà giovedì 7 maggio alle ore 21:15 l’astrofisica Patrizia Caraveo per un confronto pubblico intitolato Perché vogliamo tornare sulla Luna? Questo evento rappresenta il momento di massima apertura al pubblico del LXVII congresso annuale della Società astronomica italiana, che si terrà nella città aquilana dal 4 all’8 maggio presso la sede del Consiglio regionale d’Abruzzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Luna, tra scienza e potere: la sfida di Patrizia Caraveo all’Aquila Notizie correlate Artemis II : il ritorno alla Luna tra scienza e visioneIl programma Artemis rappresenta oggi il fulcro della strategia di esplorazione spaziale della NASA e dei suoi partner internazionali. Paul Atreides: tra senso della storia e scienza del potereRoma, 18 mar – L’uscita del trailer del terzo capitolo di Dune diretto da Denis Villeneuve riporta al centro non soltanto una saga cinematografica di... Aggiornamenti e dibattiti Perché vogliamo tornare sulla Luna?, l'astrofisica Patrizia Caraveo ospite al GSSIL’AQUILA - Giovedì 7 maggio alle ore 21:15, l’Auditorium del GSSI – Gran Sasso Science Institute a L’Aquila ospiterà la conferenza pubblica Perché vogliamo tornare sulla Luna? con l’astrofisica di f ... ekuonews.it La nuova corsa sulla Luna arriva al Gran Sasso Science InstituteIl dibattito sulla nuova corsa alla Luna arriva all'Aquila con Patrizia Caraveo, astrofisica di fama internazionale e presidente della Società astronomica italiana dal 2025. Giovedì 7 maggio, alle 21. ansa.it