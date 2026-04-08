Il programma Artemis, promosso dalla NASA e dai partner internazionali, si concentra sulla missione Artemis II, che prevede il ritorno dell'uomo sulla Luna. Questa iniziativa si inserisce nell'ambito di un progetto più ampio di esplorazione spaziale, con obiettivi scientifici e tecnici ben definiti. La missione, prevista in tempi recenti, rappresenta un passo importante nel percorso di riavvicinamento al satellite naturale della Terra.

Il programma Artemis rappresenta oggi il fulcro della strategia di esplorazione spaziale della NASA e dei suoi partner internazionali. L’obiettivo dichiarato è il ritorno dell’uomo sulla superficie lunare, con una prospettiva di permanenza sostenibile e, nel lungo periodo, la preparazione delle missioni verso Marte. Non si tratta soltanto di una sequenza di missioni, ma di un sistema articolato che integra vettori di lancio avanzati, come lo Space Launch System (SLS), la capsula Orion e una futura infrastruttura orbitale lunare, il Gateway. In questo contesto, la Luna torna a essere un laboratorio strategico: un punto di passaggio verso lo spazio profondo e un ambiente in cui testare tecnologie essenziali per l’esplorazione umana. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Artemis II : il ritorno alla Luna tra scienza e visione

Ritorno alla Luna: Artemis II decolla. Ecco come il cinema ha sognato (e previsto) questa e altre missioni spazialiRoma, 2 aprile 2026 – “Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, / Silenziosa luna?”.

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ARTEMIS: il ritorno sulla Luna

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Le foto di Artemis II hanno suscitato discussioni online, ma differenze di colore e dettagli sono dovuti a fattori che spesso si confondono con altro. https://tech.everyeye.it/notizie/immagini-terra-artemis-preoccupare-arrivati-punto-870333.htmlutm_medium=S - facebook.com facebook