La Cina ha annunciato di aver scoperto due nuovi minerali nei campioni provenienti dalla missione lunare Chang’e-5, raccolti nella regione di Chengdu. I campioni analizzati in laboratorio hanno portato all’identificazione di queste sostanze sconosciute fino a ora. La scoperta rappresenta un passo importante nello studio delle proprietà chimiche e mineralogiche della superficie lunare. Nessun dettaglio è stato comunicato sui nomi o le caratteristiche specifiche di questi minerali.

? Cosa sapere La Cina identifica due nuovi minerali lunari dai campioni della missione Chang’e-5 a Chengdu.. Il ritrovamento porta il totale dei nuovi minerali lunari individuati globalmente a otto.. Durante la cerimonia di apertura della Giornata cinese dello spazio 2026 a Chengdu, l’Amministrazione nazionale cinese per lo spazio ha rivelato l’identificazione di due nuovi minerali lunari estratti dai campioni della missione Chang’e-5. Il ritrovamento scientifico, avvenuto nel capoluogo della provincia del Sichuan, riguarda il magnesiochangesite-(Y) e il changesite-(Ce). Entrambe le nuove formazioni mineralogiche hanno ricevuto il via libera ufficiale dalla Commissione per i nuovi minerali, la nomenclatura e la classificazione dell’International Mineralogical Association.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luna, la Cina trova 2 nuovi minerali: il tesoro di Chang’e-5

Unbelievable Places Few People Have Ever Seen

Notizie correlate

Artemis 2 e la corsa all’ ‘oro’ spaziale. Gli Usa puntano a battere la Cina sul tempo: in palio i minerali della LunaWashington, 2 aprile 2026 – A più di mezzo secolo di distanza dal momento in cui gli Stati Uniti hanno portato per la prima volta l’uomo sulla Luna,...

Chi trova un amico trova un tesoro? Purtroppo non sempre è così: ecco come riconoscere un’amicizia tossicaNella gerarchia degli affetti, l’amicizia occupa spesso un posto d’onore, percepita come un porto sicuro esente dalle complessità dei rapporti...

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: La Cina progetta una serra sulla superficie lunare; Taglio fondi NASA: il Congresso si oppone nuovamente al piano Trump.

La Cina si prepara a una nuova missione sulla Luna: Chang'e-7 avrà un rover e un hopper oltre a lander e orbiterNella seconda metà dell'anno la Cina lancerà una nuova missione robotica sulla Luna. Si tratta di Chang'e-7 che avrà un rover, hopper, un lander e un orbiter permettendo di analizzare anche il ghiacci ... hwupgrade.it

La Cina andrà sulla Luna entro il 2030. Ecco che cosa si sa della missione e perché è importanteA più di 50 anni dall'ultima volta che l'uomo ha camminato sulla Luna, la Cina sta lavorando costantemente per far atterrare i suoi astronauti sulla superficie lunare. Il 30 ottobre 2025, un portavoce ... lescienze.it

La Luna influenza il nostro benessere: scopri come i segni zodiacali possono trarre vantaggio da semplici pratiche quotidiane e pianificazioni oculate. Leggi l'articolo #Oroscopo - facebook.com facebook

RT @AngeloC18757357: Roberta Barone . Serenata al chiaro di luna x.com