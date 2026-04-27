L’attaccante belga ha deciso di lasciare il Napoli al termine della stagione, come riportato dal Corriere dello Sport. Tra lui e l’allenatore Antonio Conte si sono verificati divergenze che hanno portato a una rottura definitiva. Le tensioni tra i due sono diventate evidenti nel corso delle ultime settimane, e ora si parla di una separazione ormai inevitabile.

Lukaku lascia il Napoli a fine stagione: secondo il Corriere dello Sport, la tensione tra l’attaccante belga e Antonio Conte è ormai insanabile e la separazione appare inevitabile. La frattura tra il tecnico e Big Rom non ammette più ricuciture. Quando Lukaku è tornato a Castel Volturno una settimana fa dopo il soggiorno in Belgio, Conte non lo ha nemmeno incontrato. L’attaccante si è presentato solo per una riunione con l’agente Federico Pastorello, l’avvocato Sebastien Ledure e il fisioterapista, salvo ripartire dopo poche ore senza confrontarsi con l’allenatore o i compagni. Una scelta che fotografa lo stato di guerra fredda tra le parti. Lukaku-Napoli: il recupero in Belgio che allontana ancora.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku e Conte, rottura totale: emerge un nuovo spiacevole retroscena

Notizie correlate

Caos Lukaku-Napoli, emerge un nuovo retroscena: Manna non è rimasto a guardareRomelu Lukaku ha ignorato l’accordo con il Napoli per il rientro: il belga sceglie di restare in Belgio e la società reagisce con irritazione netta.

Leggi anche: Repubblica: “Napoli, Lukaku ai titoli di coda: rottura totale con Conte”

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Conte amaro, rottura con Lukaku: Non ha neanche bussato alla mia porta; Il Napoli, Conte e Lukaku: quando la coppia scoppia; Gelo Lukaku-Napoli: è in vendita, ha evitato anche Conte; Lukaku incontra il Napoli e rientra subito in Belgio, ma il confronto con Conte è stato positivo.

Lukaku fa scoppiare il caso a Napoli: rottura che va ad aggiungersi alla turbolenta carriera dell’attaccante. Tra gelo e ‘tradimenti’Lukaku fa scoppiare il caso a Napoli: rottura che va ad aggiungersi alla turbolenta carriera dell'attaccante. Tra gelo e 'tradimenti' ... calcionews24.com

Lukaku e la dura replica via social a due giorni dalle parole di Conte: Proteggere la tua pace è…Messaggio criptico da parte del centravanti del Napoli, che continua ad allenarsi da solo ad Anversa e punta il Mondiale: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Post criptico di Romelu Lukaku sui social: poche parole, zero spiegazioni e subito si accende il dibattito. Un messaggio breve ma pesante, che lascia spazio a mille interpretazioni. Stoccata alla società Segnale allo spogliatoio O semplice mossa - facebook.com facebook

VIDEO - Lukaku si allena in Belgio x.com