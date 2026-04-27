Un economista ha dichiarato che la crisi attuale influenzerà l’economia per diversi anni, rendendo difficile realizzare uno scostamento di bilancio. Ha inoltre sottolineato che il governo ha il compito di ricordare all’Unione Europea che le scelte di politica economica non devono essere guidate solo dal rispetto rigoroso di parametri e regole, poiché queste ultime hanno effetti diretti sulle imprese.

«Il mondo politico ha una responsabilità centrale, che è quella di guardare su orizzonti lontani di medio e lungo periodo». Luigi Campiglio, economista di lungo corso e già docente all’Università Cattolica di Milano, di crisi economiche ne ha viste tante. La guerra ha congelato l’interscambio petrolifero per come lo conoscevamo. La questione Hormuz condizionerà il futuro dell’economia dei prossimi anni? «Sì, comunque vada, e anche se noi tutti speriamo nell’arrivo della pace, l’Occidente dovrà comunque fare i conti con una situazione totalmente diversa rispetto a due anni fa. Il petrolio viaggia su mari e il mare è una piattaforma, alla pari delle autostrade: l’utilizzo di Hormuz come un interruttore diventa quindi un grosso problema.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Luigi Campiglio: «Questa crisi ci condizionerà per anni»

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