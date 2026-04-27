Lucio Dalla al MAUTO di Torino | l’esposizione dedicata allo storico concept album

Il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino apre mercoledì 13 maggio 2026 una mostra dedicata a Lucio Dalla e Roberto Roversi. L’esposizione si concentra sul loro storico progetto di album, mettendo in mostra fotografie, manoscritti e altri materiali legati a questa collaborazione musicale. La rassegna intende ripercorrere le tappe di un’operazione artistica che ha segnato la musica italiana degli anni Settanta.