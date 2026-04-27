Lo Sguardo oltre | a chiudere la stagione Paolo Rossi con Stand Up Classic – Un’operaccia satirica
Si avvicinano gli ultimi due spettacoli della stagione teatrale “Lo Sguardo oltre”, promossa dal centro di produzione teatrale Dracma. La rassegna si concluderà con la performance di un artista noto per il suo stile originale, che porta in scena “Stand Up Classic – Un’operaccia satirica”. La stagione teatrale 202526 si avvia così alla conclusione, offrendo agli spettatori un’ultima occasione di assistere a spettacoli di rilievo nel panorama italiano.
Ultimi due appuntamenti per “Lo Sguardo oltre”, la stagione teatrale 202526 a cura di Dracma – Centro di Produzione Teatrale, che chiude in bellezza con uno degli artisti più originali del panorama teatrale italiano.Protagonista delle due serate, mercoledì 29 e giovedì 30 aprile, a Filadelfia e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
’Stand Up Classic’. Con Paolo Rossi ironia e improvvisazioneIronia, musica e improvvisazione: oggi alle 21 il teatro di Castel del Piano accoglie Paolo Rossi con ’Stand Up Classic’, uno degli appuntamenti più...
Il Metodo Paolo Rossi a Galleria Toledo: conferenza-incontro col pubblico con Paolo Rossi e Caterina GabanellaPaolo Rossi a Galleria Toledo, teatro stabile d'innovazione, diretto da Laura Angiulli, martedì 17 e mercoledì 18 febbraio 2026 alle 20.
Una raccolta di contenuti
Argomenti più discussi: Paolo Rossi chiude la stagione teatrale di Dracma con Stand Up Classic; Nel Consiglio Direttivo la soddisfazione per il successo della Finale di Tirrenia e lo sguardo già rivolto ai prossimi eventi; Filadelfia e Polistena, Paolo Rossi chiude la stagione Dracma; Dracma, Paolo Rossi chiude la stagione teatrale con Stand Up Classic ?.
Paolo Rossi chiude la stagione teatrale di Dracma con Stand Up ClassicFILADELFIA Ultimi due appuntamenti per Lo Sguardo oltre, la stagione teatrale 2025/26 a cura di Dracma – Centro di Produzione Teatrale, che chiude in bellezza con uno degli artisti più originali del ... corrieredellacalabria.it
Dracma, Paolo Rossi chiude la stagione teatrale con “Stand Up Classic” - facebook.com facebook