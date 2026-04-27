LIVE Italia-Canada Mondiali curling misto 2026 in DIRETTA | sfida cruciale per la vittoria del round robin

Alle 13.52, si segnala che il Canada ha una lunga tradizione nel curling, riconosciuta come una delle nazionali più forti del settore, con un livello tecnico molto elevato e risultati costanti nel tempo. La partita tra Italia e Canada ai Mondiali di curling misto del 2026 si presenta come una sfida decisiva per l’andamento del round robin. La gara è trasmessa in diretta e può essere aggiornata cliccando sul link dedicato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.52: I precedenti e la tradizione parlano chiaro: il Canada è da sempre una potenza assoluta del curling, capace di esprimere un livello tecnico elevatissimo e una continuità di rendimento difficile da eguagliare. Anche nel recente passato, come dimostra il bilancio positivo al Mondiale 2025, i nordamericani hanno confermato la propria competitività ai massimi livelli. L’Italia, dal canto suo, può contare su una coppia ormai consolidata e vincente. 13.49: Di fronte ci sarà però un Canada altrettanto solido e continuo. La formazione nordamericana, composta da Kadriana Lott e Colton Lott, ha iniziato il torneo con una vittoria per 7-6 sulla Corea del Sud, mostrando subito grande concretezza nei finali punto a punto.🔗 Leggi su Oasport.it

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