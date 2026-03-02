LIVE Darderi-Hanfmann 6-6 ATP Santiago 2026 in DIRETTA | il primo parziale si deciderà al tie break

Al torneo ATP di Santiago, Darderi e Hanfmann sono in parità a 6-6 nel primo set, che si deciderà al tie break. Darderi sta servendo in questo momento, e ha appena vinto un punto con un diritto lungolinea vincente. La partita prosegue con entrambe le giocatori impegnate a conquistare il primo parziale.

15-40 Doppio fallo del portacolori del bel paese. Ci sono due palle break. 15-30 Diritto incrociato e vincente giocato a ridosso della rete del teutonico. 30-0 Rovescio lungolinea vincente giocato al centro del campo dell’azzurro. 7-6 Ace interno dell’azzurro che si aggiudica il primo parziale al tie break con il punteggio di 8-6. 6-5 Servizio esterno vincente del portacolori del bel paese. Set point. 2-0 In rete il diritto incrociato giocato in difesa del nativo di Karlsruhe. 6-6 Altro ace interno dell’azzurro. Si va al tie break per decidere questo primo parziale. 40-0 Altro servizio vincente, questa volta esterno, del numero 21 ATP. 30-30 Risposta di rovescio giocata al centro del campo vincente dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Darderi-Hanfmann, 6-6, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: il primo parziale si deciderà al tie break Leggi anche: LIVE Darderi-Hanfmann, 6-6, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per aggiudicarsi il tie break in questo primo parziale Leggi anche: LIVE Darderi-Hanfmann, 4-3, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: l’azzurro mantiene il break di vantaggio in questo primo parziale Aggiornamenti e contenuti dedicati a Darderi Hanfmann. Temi più discussi: LIVE Darderi-Hanfmann, 4-2, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: break dell’azzurro; Darderi-Hanfmann vale il titolo: quando e dove vedere la finale; Atp Santiago 2026, Darderi in finale: Baez battuto in due set; Cobolli super: trionfo ad Acapulco e best ranking. Darderi in finale a Santiago. LIVE Darderi-Hanfmann, 5-5, ATP Santiago 2026 in DIRETTA: l’azzurro serve per rimanere nel setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-5 Passante di rovescio incrociato vincente di Darderi. 40-0 Altro servizio vincente, questa volta esterno, del ... oasport.it Dove vedere in tv Darderi-Hanfmann, Finale ATP Santiago 2026: orario, canale, streamingOggi, domenica 1° marzo, per quanto concerne l'ATP 250 di Santiago del Cile, si disputerà la finale del tabellone principale di singolare maschile: ... oasport.it Hanfmann sfida Darderi nella finale di Santiago: servizio potente, aggressività da fondo e una carriera costruita con pazienza. Ora è in cerca del suo primo titolo ATP - facebook.com facebook LUCIANOOO Darderi supera 6-4, 6-3 Baez e conquista la seconda finale dell’anno a Santiago, dove se la vedrà con il tedesco Hanfmann per il titolo Si ferma invece in semifinale la corsa di Jasmine Paolini nel WTA 500 di Merida, sconfitta dalla spagnola x.com