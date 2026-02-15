LIVE Darderi-Cerundolo 4-6 ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA | avvio in salita per l’azzurro

Darderi ha perso il primo set contro Cerundolo nel match di Buenos Aires 2026, a causa di alcune difficoltà nel servizio. Durante il gioco, l’azzurro ha avuto una pausa toilette, mentre Cerundolo ha approfittato delle occasioni per tornare in vantaggio. In questa fase, Cerundolo è riuscito a cancellare tutte e cinque le palle break che ha affrontato, con alcune situazioni che hanno richiesto anche un pizzico di fortuna.

Toilet break per Darderi. Cerundolo ha avuto il merito di annullare 5 palle break su 5, salvandosi in alcune occasioni delicate anche con un pizzico di fortuna. Tutto ancora aperto comunque per Darderi, che sta giocando sostanzialmente alla pari con il n.19 al mondo sulla terra battuta di Buenos Aires. 6-4 Prima vincente di Francisco Cerundolo, che si aggiudica il set dopo 55 minuti. AD-40 Cerundolo aggressivo ed efficace con il dritto. 40-40 Contro-smorzata vincente di Darderi dopo uno scambio durissimo. Secondo set point annullato dall'azzurro! AD-40 Darderi spinge a tutto braccio, ma Cerundolo risponde colpo su colpo e ribalta la situazione chiudendo il punto con un gran dritto. LIVE Darderi-Cerundolo, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l'azzurro si gioca titolo e top20 Luciano Darderi ha deciso di affrontare Francisco Cerundolo nella finale dell'ATP di Buenos Aires 2026, una partita che potrebbe portarlo tra i primi 20 giocatori al mondo. LIVE Darderi-Cerundolo 3-4, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l'azzurro soffre ma resta in scia Darderi ha subito un errore con il dritto mentre usciva al servizio, causando il vantaggio di Cerundolo nel match di oggi a Buenos Aires. LIVE Darderi-Cerundolo 3-4, ATP Buenos Aires 2026 in DIRETTA: l'azzurro soffre ma resta in scia 5-3 Darderi troppo falloso con il dritto in questa fase. AD-40 Un altro dritto lungo di pochi centimetri per ...