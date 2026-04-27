Il governo italiano sta affrontando una situazione complessa dopo le recenti comunicazioni da Bruxelles riguardo al Patto di stabilità. La richiesta di sospendere temporaneamente le regole europee ha suscitato reazioni e discussioni all’interno delle istituzioni italiane. La questione riguarda principalmente le restrizioni fiscali che limitano la capacità di spesa pubblica, ma ancora non si sono trovate soluzioni definitive. La discussione continua a essere al centro delle attenzioni politiche e mediatiche.

Il problema politico c’è, eccome. E prima o poi esploderà. Il governo italiano sta ancora metabolizzando la doccia fredda, anzi gelata, arrivata da Bruxelles. Quel deficit al 3,1% che de facto neutralizza buona parte dei buoni propositi dell’esecutivo in vista della prossima manovra d’autunno, l’ultima della legislatura. Eppure, la domanda è sempre la stessa: se davvero il gas gas è a 45 euro al megawattora e il petrolio a 107 dollari al barile, perché in Europa non si capisce che il Patto di stabilità va allentato, se non congelato, così da permettere ai governi di accorrere in aiuto di famiglie e imprese? L’Italia, per mezzo di una delle voci più ascoltate in Ue, Giancarlo Giorgetti, lo chiede da settimane.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - L’Italia fa bene a chiedere lo stop al Patto di stabilità. Fortis spiega perché

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