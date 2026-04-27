Un imprenditore ha recentemente ammesso di incontrare molte difficoltà nel confrontarsi con il fenomeno dell'intelligenza artificiale. Nonostante le sfide, si è concentrato su una notizia che collega direttamente l'intelligenza artificiale ai settori in cui opera. La notizia riguarda un caso in cui un clone digitale di un imprenditore è stato creato tramite tecnologie di intelligenza artificiale, sollevando diverse questioni legali e etiche.

Ammetto innumerevoli difficoltà a confrontarmi con il fenomeno dell'intelligenza artificiale. Ma ciò non mi impedisce di soffermarmi su una notizia che unisce l'IA ai miei tradizionali campi di interesse. Dal Financial Times e dal Wall Street Journal leggo che Meta di Mark Zuckerberg sta addestrando un avatar a immagine e somiglianza del fondatore. Una creatura modellata sui suoi gesti, sul tono della voce, sul linguaggio che utilizza con i suoi collaboratori e negli interventi in pubblico. Ma perché tutto questo? Perché viene motivato con il clone prodotto dall'IA i suoi dipendenti avranno modo di interagire con lui. Dunque, le maestranze del big Usa non parleranno direttamente con lui, ma con l'avatar.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’imprenditore ridotto a clone

99% of Small Businesses Will Die Without AI in Four Years!

Notizie correlate

No, non hanno sostituito Ghislaine Maxwell con un cloneDiverse condivisioni Facebook nostrane stanno cominciando a importare dalle pagine americane una nuova teoria del complotto emersa a margine degli...

Spotify trasformato in clone di youtube: ho pagato per la musicaanalisi mirata sull’evoluzione di Spotify verso contenuti video, con focus sull’impatto sull’esperienza utente, sull’efficacia commerciale e sulle...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: L’imprenditore ridotto a clone; TISG, l'imprenditore belga Marc Coucke riduce la sua quota al 4,76%; TISG, l'imprenditore belga Marc Coucke riduce la sua quota al 4,76%; Servono aiuti per ridurre l’impatto.

L’imprenditore ridotto a cloneDal Financial Times e dal Wall Street Journal leggo che Meta di Mark Zuckerberg sta addestrando un avatar a immagine e somiglianza del fondatore ... ilgiornale.it

TISG, l'imprenditore belga Marc Coucke riduce la sua quota al 4,76%(Teleborsa) - L'imprenditore belga Marc Coucke ha ridotto al 4,762% la sua partecipazione in The Italian Sea Group (TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan. È quanto ... borsa.corriere.it

Una domanda del lunedì, per chi fa l'imprenditore. Caccereste mai un manager che ha portato i ricavi da 16 a 19,5 miliardi in tre anni, aumentato i margini del 30%, riempito il portafoglio ordini per i prossimi anni, ridotto il debito del 56% e fatto crescere il titolo - facebook.com facebook