Liguria artigianato in crisi | -82 botteghe tra costi e cali locali

Tra gennaio e marzo 2026, la Liguria ha registrato la chiusura di 82 botteghe artigiane, con un calo che riguarda principalmente le province di La Spezia e Savona. I costi energetici e delle materie prime sono tra le cause principali della riduzione delle imprese nel settore manifatturiero, che si sono trovate ad affrontare difficoltà legate all'aumento delle spese operative. La situazione riflette una tendenza negativa per l’artigianato locale.

? Cosa sapere Liguria, saldo negativo di 82 imprese artigiane tra gennaio e marzo 2026.. Costi energetici e materie prime colpiscono la manifattura in provincia di La Spezia e Savona.. Tra gennaio e marzo 2026, il tessuto delle botteghe liguri ha registrato un saldo negativo di 82 imprese, con la provincia della Spezia che segna una flessione dello 0,38% tra le attività artigiane attive. Il dato emerge dall'analisi InfocamereMovimprese condotta dall'Ufficio Studi di Confartigianato, che evidenzia come la Liguria stia navigando in acque meno agitate rispetto al resto del Paese: la contrazione regionale dello 0,19% è infatti più contenuta rispetto al calo nazionale del 0,31%, che ha la scomparsa di ben 3.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria, artigianato in crisi: -82 botteghe tra costi e cali locali Notizie correlate Umbertide celebra San Valentino: successo per la mostra mercato tra artigianato e prodotti locali.Umbertide si è animata oggi, domenica 8 febbraio 2026, con la quinta edizione della Mostra Mercato di San Valentino, un evento che da anni... Artigianato, dal 7 al 12 aprile botteghe aperte e laboratori per le Gema 2026Firenze, 2 aprile 2026 – Artex organizza il 7 aprile, in collaborazione con Unicoop Firenze, l'edizione toscana delle Giornate europee dei mestieri... Contenuti utili per approfondire L'artigianato rallenta, ma la Liguria tiene più della media nazionale e del Centro NordGENOVA - L'artigianato in Liguria nel primo trimestre dell'anno tiene più della media nazionale e del Centro-Nord. Ad attestarlo i dati ... telenord.it Artigianato Liguria, meno imprese nel 2026: pesano costo dell'energia e materie prime più careSono i dati forniti da Confartigianato sul primo trimestre dell’anno: flessione meno grave rispetto ad altre regioni del nord-ovest ... primocanale.it