Licei indicazioni nazionali | l’equivoco sull’intelligenza artificiale Lettera
Una lettera evidenzia come le indicazioni nazionali per i licei del 2026 non abbiano preso in considerazione appieno le trasformazioni causate dalla rivoluzione informatica. Secondo l’autore, le linee guida non rifletterebbero gli effetti dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull’educazione. La discussione si concentra sull’assenza di riferimenti specifici a tali innovazioni nelle direttive ufficiali, sollevando dubbi sulla loro adeguatezza rispetto ai mutamenti in atto.
Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - Le Indicazioni nazionali per i licei del 2026 non colgono la portata del cambiamento indotto dalla rivoluzione informatica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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