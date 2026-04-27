Licei indicazioni nazionali | l’equivoco sull’intelligenza artificiale Lettera

Da orizzontescuola.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una lettera evidenzia come le indicazioni nazionali per i licei del 2026 non abbiano preso in considerazione appieno le trasformazioni causate dalla rivoluzione informatica. Secondo l’autore, le linee guida non rifletterebbero gli effetti dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sull’educazione. La discussione si concentra sull’assenza di riferimenti specifici a tali innovazioni nelle direttive ufficiali, sollevando dubbi sulla loro adeguatezza rispetto ai mutamenti in atto.

Inviata da Enrico Fortunato Maranzana - Le Indicazioni nazionali per i licei del 2026 non colgono la portata del cambiamento indotto dalla rivoluzione informatica. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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