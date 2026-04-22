Intelligenza artificiale entra a far parte delle indicazioni nazionali dei Licei Ecco come si insegnerà

Nelle nuove Indicazioni nazionali per i licei, l’intelligenza artificiale viene inserita come materia di studio. La sua presenza non riguarda solo aspetti tecnici, ma si inserisce in un percorso di formazione più ampio, che coinvolge aspetti culturali ed educativi. La decisione di includerla nelle linee guida ufficiali indica un cambio di approccio nell’insegnamento e nel ruolo di questa tecnologia nelle scuole superiori.

L’intelligenza artificiale entra nelle nuove Indicazioni nazionali per i licei non come semplice innovazione tecnologica, ma come nodo culturale ed educativo. Nella premessa del documento elaborato dalla Commissione nominata dal Ministero dell’Istruzione, l’IA viene definita una trasformazione capace di incidere sui fondamenti stessi dell’apprendimento e dell’insegnamento. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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