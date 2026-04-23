Ogni giorno il telefono suona con numeri sconosciuti e prefissi strani, spesso legati a chiamate indesiderate o di truffa. Due app, Hiya e Truecaller, sono tra le più usate per bloccare queste chiamate spam. Nel 2026 si confrontano per verificare quale delle due riesce a bloccare meglio le chiamate indesiderate. La sfida tra le due piattaforme si svolge in un mercato sempre più affollato di numeri fastidiosi.

Il telefono squilla di nuovo. Numero sconosciuto, prefisso strano, probabilmente l’ennesimo operatore che vuole venderti la fibra o un finto consulente energetico. Apri lo store, cerchi un’app anti-spam e trovi sempre i soliti due nomi: Hiya e Truecaller. A questo punto arriva il dubbio vero: Hiya vs Truecaller, quale funziona meglio? E soprattutto, quale rispetta davvero la privacy senza trasformare la tua rubrica in dati condivisi con mezzo mondo? Le recensioni online si contraddicono, gli articoli sono pieni di marketing e alla fine si rimane con le stesse domande di partenza. In questa guida facciamo un’analisi reale e diretta: come funzionano davvero, dove vincono e dove perdono, e quale scegliere in base a smartphone e abitudini.🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Hiya vs Truecaller: quale app blocca meglio le chiamate spam nel 2026?

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