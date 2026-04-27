Lexikon dell’Arte Italiana Contemporanea il nuovo volume di Guido Miano Editore

Guido Miano Editore ha pubblicato il primo volume del Lexikon dell’Arte Italiana Contemporanea, previsto per il 2026. Si tratta di una nuova versione della storica edizione del 1977, che si focalizza su quindici artisti italiani. Il volume presenta un aggiornamento sulla scena artistica contemporanea, evidenziando aspetti di continuità, ricerca e innovazione tra i protagonisti selezionati. La pubblicazione si inserisce in un progetto che mira a valorizzare le realtà artistiche italiane degli ultimi decenni.

Guido Miano Editore pubblica il volume 1 del Lexikon dell’Arte Italiana Contemporanea (2026). Un progetto che rinnova la storica edizione del 1977 e valorizza quindici artisti italiani tra continuità, ricerca e innovazione. È stato pubblicato il volume 1 del Lexikon dell’Arte Italiana Contemporanea, edito da Guido Miano Editore, che inaugura una nuova serie dedicata ai protagonisti dell’arte italiana del presente. Il libro raccoglie i profili critici di quindici artisti – tra cui Margherita Casadei, Tommaso Cevese, Roberta Fava, Michele Frenna, Giancarlo Gioachino Giandinoto, Giuseppe Guidolin, Sebastiano Iervolino, Paola Marchi, Franca Maschio, Lidia Mongiusti, Filippo Pirro, Fabio Recchia, Marco Righi, Mary Tessarolo e Paola Zannoni – offrendo un quadro aggiornato e plurale delle ricerche contemporanee.🔗 Leggi su Lopinionista.it

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