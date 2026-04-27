L'ex del GF Mary Segneri | Pesavo 127 chili ne ho persi 60 Mi chiamavano Gabibbo è stato un trauma

L'ex concorrente del Grande Fratello ha condiviso la propria esperienza di perdita di peso, passando da 127 a 67 chili. In passato, è stata chiamata con un soprannome legato a un personaggio televisivo, cosa che ha rappresentato un trauma per lei. Ha descritto il percorso di riappropriazione della propria salute come un processo durato nel tempo, che l’ha portata a cambiare radicalmente il suo stile di vita.

L'ex concorrente del Grande Fratello racconta il lungo percorso per riappropriarsi della propria salute. Dai traumi del bullismo infantile ai regimi alimentari sbagliati: "A 15 anni mi diedero la dieta del minestrone, ma il problema era nella testa".🔗 Leggi su Fanpage.it

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