È iniziata una nuova fase nell’ambito dell’aviazione con lo sviluppo di aeroplani ibridi, che combinano motori tradizionali ed elettrici. La propulsione ibrida promette di ridurre le emissioni di inquinanti, anche se la sua applicazione sugli aerei presenta sfide tecniche più complesse rispetto alle auto. Le innovazioni nel settore puntano a rendere i voli più sostenibili senza compromettere le prestazioni.

L’aviazione diventa meno inquinante passando per la propulsione ibrida, ma farlo sulle macchine volanti è molto più complesso rispetto a quanto avviene nel settore automotive. E non soltanto per la necessità di fare i conti con il peso, ma anche per garantire l’affidabilità che gli aeromobili devono dimostrare per poter essere impiegati nel trasporto passeggeri. In occasione del salone Aero 2026 di Friedrichshafen, la società francese Aura Aero di Tolosa, già produttrice di un biposto acrobatico Integra-R, ha presentato le nuove configurazioni della cabina dello Era (sigla di Electric Regional Aircraft), il suo velivolo regionale ibrido-elettrico.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’Era dell’aeroplano ibrido ha inizio: tutte le straordinarie novità del velivolo del futuro

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