Leolandia sfida il mercato | 30 milioni per un nuovo parco avventura

Un parco di divertimenti noto per le sue attrazioni investe 30 milioni di euro in un progetto di espansione. L’obiettivo è sviluppare nuove aree tematiche e ampliare le strutture esistenti. L’investimento fa parte di un piano che si svolge nel corso di tre anni e mira a rafforzare la presenza nel settore dei parchi di divertimento. La società ha annunciato ufficialmente questa strategia di crescita.

? Cosa sapere Leolandia investe 30 milioni di euro nel piano industriale triennale per espandere le aree tematiche.. Il nuovo roller coaster Reve?sum punta ad aumentare i flussi di visitatori del 10%.. Trenta milioni di euro stanziati per il piano industriale triennale di Leolandia, che punta a trasformare la struttura da parco per l’infanzia a polo esperienziale per famiglie con figli fino ai 14 anni. Il progetto, avviato nel corso del 2023, raggiunge oggi un punto di svolta con l’inaugurazione di Reve?sum, una montagna russa inedita sul territorio nazionale. L’attrazione, caratterizzata da vagoni capaci di ruotare liberamente durante il percorso per massimizzare l’effetto sorpresa e l’adrenalina, è stata realizzata dal gruppo tedesco Mack Rides, noto per la gestione di Europa-Park.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Leolandia sfida il mercato: 30 milioni per un nuovo parco avventura Notizie correlate Rilancio Acqua Fiuggi: vendite in crescita e nuovo Parco Avventura alle TermeUna crescita ancora più importante soprattutto nell'ultimo trimestre, in cui evidentemente si sono raccolti i frutti degli sforzi fatti nel 2024 e... Parco divertimenti, Leolandia assume oltre 100 addettiSONO 100 i nuovi posti di lavoro disponibili già dal mese di marzo a Leolandia, il parco a tema più importante della Lombardia: le selezioni sono...