Lecco cantieri ecoisole PNRR | ecco il piano per la viabilità

A Lecco sono iniziati i lavori legati ai cantieri PNRR, che coinvolgono la viabilità nel centro cittadino. Dal 27 al 30 aprile sono previste restrizioni al Lungolario Cadorna per consentire l’installazione di 40 ecoisole interrate dedicate alla raccolta dei rifiuti. I lavori proseguiranno fino al 18 giugno, periodo durante il quale saranno in atto alcune modifiche alla circolazione e alla sosta nelle zone interessate.

? Cosa sapere Cantieri PNRR a Lecco: restrizioni al Lungolario Cadorna dal 27 aprile al 30 aprile.. Installazione di 40 ecoisole interrate per la gestione rifiuti fino al 18 giugno.. Da oggi, lunedì 27 aprile, i cantieri per le otto ecoisole interrate finanziate dal Pnrr trasformano la viabilità di Lecco, con il primo blocco operativo che colpisce il Lungolario Cadorna fino a giovedì 30 aprile. Il piano di gestione dei rifiuti per le utenze non domestiche prevede l’installazione di 40 bocche di conferimento del sacco viola attraverso un calendario di interventi che toccherà diversi punti nevralgici della città. La prima fase, attualmente in...🔗 Leggi su Ameve.eu

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