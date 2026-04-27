Lecce | poliziotti entrambi feriti ma salvare una vita non ha prezzo Nei giorni scorsi

Qualche giorno fa, in una zona periferica di Lecce, la Polizia di Stato è intervenuta su richiesta della Sala Operativa riguardo a un uomo di poco più di sessant’anni che aveva comunicato la volontà di togliersi la vita. Durante il tentativo di soccorso, due agenti sono rimasti feriti, ma sono riusciti a intervenire per salvare l’uomo. La situazione si è conclusa con il suo salvataggio e il ricovero in ospedale.

Nel tardo pomeriggio di qualche giorno fa, la Polizia di Stato è intervenuta in un’area periferica di Lecce in seguito a una segnalazione riguardante un uomo poco più che sessantenne, il quale aveva contattato la Sala Operativa dichiarando l’intenzione di togliersi la vita. Le pattuglie della Squadra Volante della Questura di Lecce si sono immediatamente dirette sul posto, attivando i dispositivi di emergenza. Giunti presso l’abitazione dell’uomo, gli agenti lo hanno individuato intento ad dirigersi verso il retro del casolare, armato di un coltello ed in stato di forte alterazione emotiva. Nonostante i tentativi di dialogo, l’uomo si è ferito alla gola con una lama.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Lecce: poliziotti entrambi feriti ma “salvare una vita non ha prezzo” Nei giorni scorsi Lecce, la Polizia Locale lancia un nuovo servizio video per informare sulla viabilità cittadina Notizie correlate La manifestazione si e’ svolta nei giorni scorsi, organizzata dal comitato provinciale csen. ’Pole e Aerial’, grande successo al palasport. "E’ una disciplina in forte crescita»Grande partecipazione e ottimo livello tecnico a Ferrara per la gara regionale Csen di Pole e Aerial, manifestazione che ha riunito numerose... Palazzo Beltrani: stagione artistica 2026 Presentata nei giorni scorsiDi seguito un comunicato diffuso dai responsabili: C’è un momento, ogni anno, in cui Palazzo delle Arti “Beltrani” sembra trattenere il fiato. Contenuti utili per approfondire Si parla di: Lecce, agenti salvano uomo che tentava suicidio: entrambi feriti. Gli agenti dopo l'intervento: Salvare una vita non ha prezzoLe pattuglie della Squadra Volante della Questura di Lecce si sono immediatamente dirette sul posto, attivando i dispositivi di emergenza. Giunti presso l’abitazione dell'uomo, gli agenti lo hanno ind ... leccesette.it Lecce, salvano un uomo armato di coltello: due agenti feriti durante l’interventoLECCE – Momenti di forte tensione nella Questura di Lecce, dove due agenti delle Volanti sono rimasti feriti nel tentativo di salvare la vita a un uomo armato di coltello che aveva manifestato l’inten ... giornaledipuglia.com