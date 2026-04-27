Lecce due agenti feriti nel salvataggio di un uomo con il coltello

Due agenti della Questura di Lecce sono rimasti feriti mentre tentavano di bloccare un uomo di circa sessant'anni armato di coltello. L'intervento è avvenuto in una zona centrale della città, dove l'uomo aveva mostrato comportamenti pericolosi. I poliziotti sono stati colpiti durante le operazioni di contenimento. Al momento, sono sotto cure mediche, mentre proseguono le indagini sulla vicenda.

? Cosa sapere Due agenti della Questura di Lecce feriti durante il salvataggio di un sessantenne con coltello.. L'uomo è stato ricoverato in ospedale dopo il tentativo di suicidio in un casolare.. Due agenti della squadra volante della Questura di Lecce sono rimasti feriti durante un violento intervento nella periferia leccese, riuscendo però a sottrarre alla morte un uomo di 60 anni che aveva tentato il suicidio con un coltello. Il dramma è iniziato quando l’uomo ha contattato la sala operativa per comunicare la sua ferma intenzione di togliersi la vita, interrompendo poi bruscamente la comunicazione. Le pattuglie si sono precipitate verso un casolare isolato nella zona esterna al capoluogo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lecce, due agenti feriti nel salvataggio di un uomo con il coltello Notizie correlate Leggi anche: Un uomo salvato da due agenti della questura di Lecce Minaccia gendarme con coltello a Parigi, uomo fermato da altri agentiParigi sotto assedio: un uomo ferito gravemente dopo aver minacciato un gendarme all'Arco di Trionfo, indagini per terrorismo Parigi è stata scossa... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tenta il suicidio con un coltello, salvato dalla Polizia: due agenti feriti. Il video; Lecce, 17enne morto con un colpo di pistola. Si indaga: ipotesi incidente o gesto volontario. Accertamenti e stub sui presenti in casa; Barbara Stefanelli condirettrice del Corriere: il prestigio di Milano con il cuore nel Salento; Agenti di Polizia Locale aggrediti, Ora azioni concrete e tutela per i lavoratori. Lecce, salvano un uomo armato di coltello: due agenti feriti durante l’interventoLa Polizia è intervenuta in una zona periferica della città dopo una chiamata alla Sala Operativa: un uomo di poco più di 60 anni avev ... pianetalecce.it Lecce, agenti salvano un uomo dal suicidio ma restano feriti: Gioia immensa, è la nostra vocazioneI due poliziotti sono intervenuti dopo che l'uomo di sessant’anni ha contattato la sala operativa dichiarando di essere deciso a togliersi la vita per poi ... bari.repubblica.it Lecce, 12enne nascosto sotto il letto chiama i carabinieri: "Papà picchia mamma" #lecce x.com La Provincia di Lecce ha sottoscritto il 27 aprile un ` , figure centrali nella lotta alle e nella promozione delle - facebook.com facebook