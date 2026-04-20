Le pagelle Giuliani indeciso Gennari e Bertolo soffrono in difesa Raicevic spaesato

Durante la partita, alcuni giocatori hanno mostrato difficoltà evidenti. Il portiere ha commesso un errore non riuscendo a bloccare un tiro centrale, che ha contribuito alla vittoria degli avversari. Il difensore ha faticato in fase difensiva, mentre un altro giocatore è stato sostituito nel secondo tempo senza lasciare un segnale positivo. Un attaccante, invece, si è trovato spaesato e ha mostrato incertezza per tutta la partita.

GIULIANI 4,5 Non blocca il tiro centrale di Malo che porta gli ospiti alla vittoria. CUOMO 5 Timoroso e impreciso (33’ st COSTA PISANI SV). GENNARI 5,5 Pacchioni è un cliente scomodo. BERTOLO 5 Per tutta la partita non fa altro che lanciare il pallone in avanti senza successo. PELLEGRINO 5 È l’antico parente dell’esterno brillante visto nella prima metà dell’anno (16’ st TEMPRE 5,5 Non riesce a dare il cambio di passo sulla sinistra). CAMPAGNA 5,5 Si muove molto ma senza trovare la giusta posizione (13’ st PINZAUTI 6 È il ‘migliore’ in campo pur giocando poco solo mezz’ora). MALDONADO 5,5 Soffre la fisicità dei mediani romagnoli. Non incide sui calci piazzati.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le pagelle. Giuliani indeciso. Gennari e Bertolo soffrono in difesa. Raicevic spaesato Notizie correlate Leggi anche: Le pagelle. Riscatto Bertolo. Pinzauti nel vivo. Biagi in ombra. Giuliani da rivedere Cagliari-Napoli, le pagelle: torna l'uragano McTominay, 7. Gaetano spaesato: 5Nella squadra di Pisacane il migliore è Esposito, in quella di Conte Olivera e Gilmour non convincono .