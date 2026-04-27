le pagelle della rosa formato extralusso

Durante l’ultima partita, il giocatore ha trascorso 26 minuti in campo, segnando 6 punti su 9 tentativi da due, senza riuscire a segnare da tre punti, e realizzando due su quattro ai tiri liberi. Ha preso quattro rimbalzi, commesso una perdita, recuperato tre palloni e distribuito cinque assist. La sua prestazione è stata valutata con un punteggio di 6,5.

Moore 6,5 (in 26’ 69 da due, 05 da tre, 24 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa, 3 recuperate, 5 assist). Rientro con acciacco e subito una buona intesa col match: per chiuderlo il prima possibile, senza i patemi di certe trasferte. Sarto 6 (in 19’ 12 da due, 35 da tre, un rimbalzo, un assist). Sempre al posto giusto, ma ci sono gli altri a sbucciare Forlì. Anumba 7 (in 14’ 611 da due, 01 da tre, 8 rimbalzi, una persa, un assist). La schiacciata sbagliata in avvio sembra un brutto presagio, ma in realtà è una parentesi che lo porta a prendersi l’area con i muscoli. Della Rosa 8,5 (in 26’ 01 da due, 47 da tre, 9 rimbalzi, 3 recuperate, 6 assist). Ben 26 di valutazione e una grande serata da vice-Fantinelli, perfetta, incisiva: e, vien da sé, quando la palla entra il playmaker toscano ha fiducia da regalare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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