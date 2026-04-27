Le pagelle degli arbitri | Sozza 5,5 a Milan-Juve mancano dei cartellini Male Massa a Verona

Durante la trentaquattresima giornata di campionato, le decisioni degli arbitri sono state al centro dell’attenzione. In particolare, l’arbitro Sozza ha ricevuto una valutazione di 5,5, con alcune sanzioni mancate durante la partita tra Milan e Juventus. Nel contempo, l’arbitro Massa è stato criticato per alcune decisioni prese a Verona. Le pagelle degli ufficiali di gara hanno evidenziato sia promossi che bocciati, in base alle loro performance sul campo.

Ecco promossi e bocciati fra gli arbitri che hanno diretto la trentaquattresima giornata di Serie A. Mancano i giudizi ai direttori di Cagliari-Atalanta (Sacchi) e Lazio-Udinese (Bonacina). Lascia giocare molto in una partita che non presenta situazioni difficili. Nessun ammonito. Non sbandierato dal primo assistente un netto offside del Napoli Prima della mezzora, McTominay rimane a terra dopo un contrasto alto con Bondo: contatto fortuito ma intenso, ma Doveri non fischia nemmeno fallo. Tutto buono il 3-0 sul finale del primo tempo: sul traversone da sinistra di Alisson, McTominay riesce a rimettere in mezzo all’area con una mezza rovesciata prima che il pallone superi la linea di fondo, poi De Bruyne ruba la palla a Maleh senza commettere fallo.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le pagelle degli arbitri: Sozza 5,5, a Milan-Juve mancano dei cartellini. Male Massa a Verona Notizie correlate Le pagelle degli arbitri: Guida 5, manca un rigore in Juve-Lazio. Massa, meno male che c'è il Var...ecco i voti della Gazzetta ai direttori di gara delle sette partite giocate nella 24ª giornata di Serie A. Moviola Roma Juve, gli episodi dubbi del match e la gestione dei cartellini. Ecco come ha diretto la sfida SozzaDe Winter Milan, la svolta del belga: Allegri e dirigenti soddisfatti! Spunta il retroscena sull’assalto dalla Premier respinto a gennaio Mercato... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Le pagelle degli arbitri: Chiffi 6, vede bene su Gabbia in Verona-Milan. Zufferli preciso a Napoli; Le pagelle di Milan-Juve: Pulisic sbaglia tutto, Leao male. Conceicao da mal di testa; Pagelle Milan: Rabiot è la solita certezza, Leao vede la sufficienza, delude ancora Pulisic; Rocchi indagato, le accuse dei pm: designava arbitri graditi all'Inter'. Le pagelle degli arbitri: Sozza 5,5, a Milan-Juve mancano dei cartellini. Male Massa a VeronaFra cartellini non dati e giudizi al Var ecco promossi e bocciati della trentaquattresima giornata di Serie A ... msn.com Milan-Juventus 0-0, le pagelle: difese impeccabili. Pulisic stecca ancora, Conceiçao MVPRisultato finale: Milan-Juventus 0-0 MILAN (A cura di Marco Pieracci) Maignan 6,5 - Personalità straripante nella conduzione del pallone e in mezzo. tuttomercatoweb.com MILAN-JUVE 0-0: GIUDICATEMI VOI - facebook.com facebook Le pagelle di Milan-Juve: i migliori e i peggiori della partita x.com