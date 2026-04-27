Le notizie più importanti della settimana dal 20 al 26 aprile a Latina e in provincia

Ecco un riepilogo delle notizie più rilevanti accadute a Latina e in provincia nel periodo dal 20 al 26 aprile. Durante la settimana sono stati segnalati diversi interventi delle forze dell'ordine, tra cui un blitz in un centro di accoglienza e l’arresto di due persone per droga. Sono stati anche registrati alcuni incidenti stradali e interventi di emergenza sanitaria.

Iniziamo questo lunedì dando uno sguardo alle notizie più importanti della settimana che ci siamo lasciati alle spalle, quella dal 20 al 26 aprile. Tante i fatti e gli avvenimenti che hanno segnato Latina e la sua provincia.- Tentato omicidio ad Aprilia. Era il pomeriggio di giovedì 23 aprile.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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