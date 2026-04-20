Le notizie più importanti di oggi 20 aprile 2026 a Latina e in provincia

Ecco un riepilogo delle notizie di oggi, lunedì 20 aprile 2026, a Latina e nella provincia. La giornata è stata segnata da eventi di cronaca, aggiornamenti politici, fatti di attualità e risultati sportivi che hanno coinvolto il territorio pontino. I fatti principali sono stati riportati in modo diretto e senza commenti, offrendo un quadro chiaro delle vicende che hanno caratterizzato questa giornata.

Le notizie di oggi a Latina e in tutta la provincia: ecco un riepilogo di questo lunedì 20 aprile, attraverso i principali fatti di cronaca, politica, attualità e sport che hanno interessato il territorio pontino.- Operazione antidroga della squadra mobile: sequestrati otto chili di hashish. Due.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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