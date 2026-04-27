Le notizie di scienza della settimana

Questa settimana sono emerse notizie di scienza che spaziano dallo studio sulle cellule cerebrali coinvolte nella depressione alle rivelazioni sugli allevamenti intensivi e alle curiosità su un polpo. Sono stati pubblicati nuovi approfondimenti sulla connessione tra alcune aree del cervello e disturbi dell’umore, mentre sono emerse accuse contro le pratiche di allevamento industriale. Inoltre, un polpo ha attirato l’attenzione per un comportamento insolito osservato in un acquario.

Le cellule cerebrali coinvolte nella depressione, le bugie degli allevamenti intensivi, un polpo lungo quasi venti metri: l’attualità scientifica, in breve Leggi.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le notizie di scienza della settimana Le Notizie Scientifiche Più Pazze del 2025 Notizie correlate Le notizie di scienza della settimana I giochi dei bonobo, la missione Artemis II, la dieta mediterranea e quella vegana, le dimensioni di Giove: l’attualità scientifica, in breve. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Le notizie di scienza della settimana; La prima edizione della Festa della Scienza a Calci; Antropocene tra arte e scienza / Notizie / Novità / Homepage; A Santa Marta la scienza apre il cantiere dell’uscita dalle fossili. Google Pixel, fix vicino per il bootloop dopo le patch di marzoIl problema di avvio sui Google Pixel dopo l?ultimo aggiornamento potrebbe essere risolto presto: Google ha avviato test con una versione beta del fix ... msn.com Notizie di Scienza, TecnologiaNon sono molti gli italiani che si fanno visitare da un neurologo. Secondo un’indagine realizzata dalla Società italiana di neurologia (Sin) ad ottobre 2013, sulla percezione che gli italiani hanno ... ecodibergamo.it L'accredito della pensione di maggio 2026 scatterà in due momenti diversi. Sono queste le date da segnare in rosso sul calendario per i pensionati. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/pensioni-maggio-2026-perch-non-arriveranno-mese-873485.htmlutm_m - facebook.com facebook Difficile appassionarsi a commentare le notizie la mattina quando hai la sensazione che il 90 per cento di quello che vedi sui giornali sia una montatura. Scusatemi. x.com