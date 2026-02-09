Le notizie di scienza della settimana 

Questa settimana l’attualità scientifica si muove tra scoperte e missioni. I bonobo continuano a sorprendere con i loro giochi, mentre la NASA si prepara alla missione Artemis II. Si parla anche di diete, con focus sulla mediterranea e quella vegana, e di nuove misurazioni delle dimensioni di Giove. Un mix di scoperte che mostra quanto la scienza sia sempre in movimento.

I giochi dei bonobo, la missione Artemis II, la dieta mediterranea e quella vegana, le dimensioni di Giove: l’attualità scientifica, in breve. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

