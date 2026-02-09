Le notizie di scienza della settimana
Questa settimana l’attualità scientifica si muove tra scoperte e missioni. I bonobo continuano a sorprendere con i loro giochi, mentre la NASA si prepara alla missione Artemis II. Si parla anche di diete, con focus sulla mediterranea e quella vegana, e di nuove misurazioni delle dimensioni di Giove. Un mix di scoperte che mostra quanto la scienza sia sempre in movimento.
I giochi dei bonobo, la missione Artemis II, la dieta mediterranea e quella vegana, le dimensioni di Giove: l'attualità scientifica, in breve.
Le notizie di scienza della settimana
Bulli e Pupi | DS Weekly News - Il Commento della Settimana con Costantino De Blasi
Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza; Le notizie di scienza della settimana; Un commissario straordinario per la Città della Salute e della Scienza di Novara; Sei Nazioni 2026, all'Olimpico scende in campo anche la scienza: il Gemelli al fianco del grande rugby.
