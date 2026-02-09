Le notizie di scienza della settimana

Questa settimana l’attualità scientifica si muove tra scoperte e missioni. I bonobo continuano a sorprendere con i loro giochi, mentre la NASA si prepara alla missione Artemis II. Si parla anche di diete, con focus sulla mediterranea e quella vegana, e di nuove misurazioni delle dimensioni di Giove. Un mix di scoperte che mostra quanto la scienza sia sempre in movimento.

I giochi dei bonobo, la missione Artemis II, la dieta mediterranea e quella vegana, le dimensioni di Giove: l’attualità scientifica, in breve. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - Le notizie di scienza della settimana Approfondimenti su scienza notizie Le notizie di scienza della settimana Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Bulli e Pupi | DS Weekly News - Il Commento della Settimana con Costantino De Blasi Ultime notizie su scienza notizie Argomenti discussi: Giornata Internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza; Le notizie di scienza della settimana; Un commissario straordinario per la Città della Salute e della Scienza di Novara; Sei Nazioni 2026, all’Olimpico scende in campo anche la scienza: il Gemelli al fianco del grande rugby. Morto Antonino Zichichi, fisico e grande divulgatore della scienza in tv: aveva 96 anniAntonino Zichichi aveva 96 anni: a darne notizia è stata la Rai ... msn.com Lorenzo Zichichi: 'Per mio padre la scienza può cambiare il mondo'Il figlio dello scienziato morto a 96 anni: 'Per lui non veniamo dal caos ma di un'intelligenza superiore' (ANSA) ... ansa.it ARA PACIS, 18–19 FEBBRAIO ROMA LABORATORIO DELLA RICERCA ARTISTICA TRA ARTE, SCIENZA E PATRIMONIO https://cavalierenews.it/notizie-in-evidenza/33483/ara-pacis,-18%E2%80%9319-febbraio-roma-laboratorio-della-ricerca-artistica-tra-a facebook La commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera ha approvato la proposta di legge della Lega che introduce, nel sistema nazionale di istruzione, la qualifica di “docente per l’inclusione”. Il testo interviene su una definizione presente da anni… x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.