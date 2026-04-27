Le meraviglie del Marta

Domenica 3 maggio si terrà un appuntamento dedicato alle bellezze del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, uno dei più rilevanti in Italia. L’incontro è previsto alle 10.00, con partenza alle 10.15, e offrirà un’occasione per esplorare le collezioni e i reperti storici custoditi nel museo. La visita si propone di far conoscere le eccellenze archeologiche presenti e le loro caratteristiche più significative.

Domenica 03 maggioIncontro ore 10.00 – partenza ore 10.15Le Meraviglie del MArTAUn viaggio alla scoperta del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, tra i più importanti d’Italia.Celebre in tutto il mondo per la straordinaria collezione di ori, il MArTA conserva preziose testimonianze dell’età.🔗 Leggi su Baritoday.it La pelle pensa I misteri del tatto | con Marta Paterlini Notizie correlate Le meraviglie del liberty, tornano le visite guidate della GiacchèNuovo appuntamento con ‘La Spezia e i suoi palazzi 2026’, conferenze con proiezione d’immagini e visite guidate organizzate dalle Edizioni Giacché. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Sovicille delle Meraviglie, sabato 25 e domenica 26 aprile 2026. Due giorni per scoprire giardini, ville, castelli e pievi in un ambiente naturale unico; Avanti un altro!: Les Coulinaires e i pop corn Video; Avanti un altro!: Mercoledì 22 aprile Video; La Promessa, cosa succede nella puntata del 25 aprile: anticipazioni. Film che sembrano fake… ma esistono davvero Marta ci parla di Escape from Tomorrow: un horror girato di nascosto dentro Disneyland Tu lo conoscevi #filmdavedere #EscapefromTomorrow #horroritalia #ms #screenweek - facebook.com facebook