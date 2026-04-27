Le altre La Pieve e Camposanto salve Dopo 33 anni Castelfranco in Prima

Dopo 33 anni, Castelfranco torna in Prima categoria, mentre le squadre denominati Le altre, La Pieve e Camposanto sono state escluse dalla promozione e rimarranno nelle rispettive categorie inferiori. Nella partita conclusiva, Gallo ha battuto Castelfranco con il punteggio di 3-1. La formazione vincente ha schierato in campo Barbieri, Vitali, Tucci, Bertasi, Sorrentino, Coraini, Malservisi, Nyezhentsev, Berto, Cottone e Mangherini, con alcune sostituzioni nel corso del secondo tempo.

gallo 3 castelfranco 1 GALLO: Barbieri, Vitali, Tucci (85’ Fratti), Bertasi (78’ Franchi), Sorrentino, Coraini, Malservisi, Nyezhentsev, Berto (87’ Pasquini), Cottone (67’ Mezzadri), Mangherini (22’ Dovesi). A disp. Farina, Monti, Lupusor, Lettieri. All. Zambrini V. CASTELFRANCO: Scardovelli, Cordella (80’ Toselli), Passini (61’ Angoh), Beqiraj, Testa, Mazzocchi, Romanciuc, Palmieri (61’ Calamosca), Marchesi, Landini, Rispoli (61’ Nediaje). A disp. Villa, Abaidoo, Siry, Ganassi, Tondelli. All. Rizzo Arbitro: Grisendi di Reggio Reti: 30’ Landini, 36’ Coraini, 45’ Malservisi, 61’ Cottone Note: espulso al 73’ Landini, ammoniti Passini, Beqiraj Dopo 33 anni il Castelfranco torna in Prima categoria.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Le altre, La Pieve e Camposanto salve. Dopo 33 anni Castelfranco in Prima Notizie correlate Tragedia a Salve: Muore a 33 anni Emanuele Grecuccio, la comunità in lutto annulla il CarnevaleUn paese di mare nel Sud, una bacheca social con una richiesta gentile, una corsa in ospedale che si spegne all’alba. Esplode e crolla un palazzo a Verona: salve due persone, ce ne sono altre sotto le macerieUn palazzo di tre piani è crollato dopo una esplosione a Verona: si cercano persone sotto le macerie. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Calcio, Promozione e Prima Categoria: Medolla San Felice sul campo del Maranello, Pgs Smile-Mirandolese e scontro diretto per il Cavezzo; Calcio, Promozione e Prima Categoria: Medolla San Felice promosso in Eccellenza, pari nel derby tra Cavezzo e Junior Finale. Le altre, La Pieve e Camposanto salve. Dopo 33 anni Castelfranco in Primagallo 3 castelfranco 1 GALLO: Barbieri, Vitali, Tucci (85’ Fratti), Bertasi (78’ Franchi), Sorrentino, Coraini, Malservisi, Nyezhentsev, Berto (87’ Pasquini), Cottone (67’ Mezzadri), ... msn.com Camposanto-La Pieve finisce 0-0. Le assenze condannano lo SmileFalcidiato dalle assenze lo Smile cede solo 1-0 a Campagnola, limitato dalle grandi parate di Migliori. Al 32’ Jocic riceve da Barilli, apre sulla fascia per Camillo sul cui cross Barilli di piatto fa ... ilrestodelcarlino.it Refrontolo | Incidente in serata in via Crevada (lungo il percorso viabilistico più comunemente noto come “Garbonera”) a Refrontolo, in direzione Pieve di Soligo. - facebook.com facebook